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Мала розкішний вигляд: супермодель 90-х Наомі Кемпбелл вийшла на подіум показу Alexander McQueen

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Мала розкішний вигляд: супермодель 90-х Наомі Кемпбелл вийшла на подіум показу Alexander McQueen

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Вона стала зіркою цього показу.

Легендарна супермодель 90-х Наомі Кемпбелл взяла участь у показі мод. 51-річна модель продефілювала в комбінезоні-кетсьюті всипаному стразами, бісером та паєтками на показі бренду Alexander McQueen весна-літо 2023, що відбувався у Грінвічі.

Наомі стала зіркою цього шоу. Її вбрання мало цікавий абстрактний малюнок, який складався з кількох відтінків коричневого, а також чорного кольору. Також на комбінезоні були вирізи на стегнах, які створювали ефект панчох.

Волосся моделі було укладено в легкі кучері, на обличчі у неї був гарний макіяж, а ось аксесуари їй підібрали досить масивними і в сріблястому кольорі.

Наомі Кемпбелл / © Getty Images
Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

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