Мала розкішний вигляд: Єва Лонгорія у сукні з прозорою спідницею на прем'єрі у Нью-Йорку

Акторка презентувала серіал у ефектній сукні чорного кольору.
У Нью-Йорку відбулася прем'єра серіалу "Земля жінок", у якому зіграла акторка Єва Лонгорія, тому вона відвідала цей захід. Вибрала зірка для червоної доріжки чорну сукню без бретельок від бренду Ermano Scervino із колекції осінь-зима 2024.
Верхня частина сукні була із чорного шовкового атласу, а ось спідниця була асиметричною, довгою та з тонкої шифонової тканини, яку прикрашала квіткова аплікація зі стразів.
Доповнила Єва вбрання туфлями на підборах, діамантовими прикрасами та високою зачіскою.
Цей її вихід у світ відбувся після появи на шоу "Дивіться, що відбувається у прямому ефірі", знімання якого відбувалися на Мангеттені. На запис програми Лонгорія прийшла у сірій сукні від бренду Jacquemus.
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