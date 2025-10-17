ТСН у соціальних мережах

Мала розкішний вигляд: Джессіка Сімпсон у латексній сукні з декольте і розрізом сяяла на прем’єрі серіалу

Співачка мала ефектний вигляд, а її тісна сукня підкреслювала фігуру.

Джессіка Сімпсон

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Попзірка двохтисячних Джессіка Сімпсон відвідала світову прем’єру серіалу Hulu «Все чесно», яка відбулася в Лос-Анджелесі. Вона вийшла на червону доріжку в чорній довгій латексній сукні з дуже ефектними акцентами, оскільки вбрання мало глибоке декольте, практично до пупа, а також високий розріз на спідниці.

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Носила це вбрання Джессіка в поєднанні з безліччю прикрас на шиї та руках, а також зробила об’ємну зачіску та яскравий макіяж. Її нігті були довгими і зі сріблястим покриттям. Також в образі зірки були присутні чорні босоніжки з ремінцями, які вдалося розгледіти завдяки розрізу на її спідниці.

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Джессіка Сімпсон / © Associated Press

Головну роль у цьому серіалі зіграла Кім Кардашян, яка теж відвідала прем’єру і привернула загальну увагу своїм вбранням від Модного дому Schiaparelli.

Сукня мала горловину-галтер, а також американську пройму. Водночас талія зірки ідеально підкреслювалася завдяки фасону, а ось спідниця була складного таупового кольору та мала багато складок, драпірувань і шлейф.

Кім Кардашян / © Associated Press

Кім Кардашян / © Associated Press

