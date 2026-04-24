Мала розкішний вигляд: Енн Гетевей у сірому вишуканому костюмі з баскою сходила на інтерв’ю
Акторка знову привернула увагу своїм цікавим модним вибором у Лондоні.
Оскільки акторка Енн Гетевей зараз у Лондоні займаєтья просуванням своїх фільмів «Мати Марія» і «Диявол носить Prada 2», сходила і на інтерв’ю на радіо BBC, щоб розповісти про свою роботу.
Обрала для появи акторка образ від британського бренду Stella McCartney, який дизайнерка презентувала у колекції осінь-зима 2026. Ансамбль включав трикотажну спідницю-олівець і кардиган, який був прикрашений баскою зі штучним коричневим хутром.
Також у образу можна помітити елегантні туфлі винного відтінку від Christian Louboutin та розкішні аксесуари від Bvlgari.
До речі, схожий ансамбль з хутряною одробкою від Stella McCartney також нещодавно носила Зендея, але білого кольору.