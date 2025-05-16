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- Шоу-бізнес
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Мала розкішний вигляд: Ніколь Кідман прийшла на прем'єру серіалу у жакеті на голе тіло
Акторка повернулася до своєї ролі в гучному серіалі.
Голлівудська суперзірка Ніколь Кідман мала просто надзвичайний вигляд на заході в Беверлі-Гіллз — акторка відвідала прем'єру другого сезону серіалу Hulu «Дев'ять ідеальних незнайомців». У цьому шоу вона виконала головну роль, тож була у центрі уваги.
57-річна Ніколь обрала для свого виходу на фотокол чорний твідовий костюм класичного фасону, створений брендом Tom Ford. Вбрання включало елегантні штани та жакет, який зірка носила на голе тіло.
Хоча вся увага була прикута лише до декольте акторки, але вона все ж таки додала невеликий акцент на жакет — білу квітку, що поєднувалась з білими манжетами, які було видно з-під рукавів її жакета.
Також Кідман уклала волосся у високий хвіст, взула гостроносі туфлі на підборах, а ось на її руках були чорні шкіряні рукавички.
Нагадаємо, що у першому сезоні серіалу Ніколь теж зіграла головну роль. Прем'єра шоу відбулася ще 2021 року.