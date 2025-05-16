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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
1 хв

Мала розкішний вигляд: Ніколь Кідман прийшла на прем'єру серіалу у жакеті на голе тіло

Акторка повернулася до своєї ролі в гучному серіалі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / © Associated Press

Голлівудська суперзірка Ніколь Кідман мала просто надзвичайний вигляд на заході в Беверлі-Гіллз — акторка відвідала прем'єру другого сезону серіалу Hulu «Дев'ять ідеальних незнайомців». У цьому шоу вона виконала головну роль, тож була у центрі уваги.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

57-річна Ніколь обрала для свого виходу на фотокол чорний твідовий костюм класичного фасону, створений брендом Tom Ford. Вбрання включало елегантні штани та жакет, який зірка носила на голе тіло.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Хоча вся увага була прикута лише до декольте акторки, але вона все ж таки додала невеликий акцент на жакет — білу квітку, що поєднувалась з білими манжетами, які було видно з-під рукавів її жакета.

Також Кідман уклала волосся у високий хвіст, взула гостроносі туфлі на підборах, а ось на її руках були чорні шкіряні рукавички.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Нагадаємо, що у першому сезоні серіалу Ніколь теж зіграла головну роль. Прем'єра шоу відбулася ще 2021 року.

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Credits

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман та Кіт Урбан / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Ніколь Кідман / © Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1
Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман_2 / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_3 / © Associated Press

© Associated Press

Николь Кидман / © Getty Images

© Getty Images

Николь Кидман_1 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
535
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