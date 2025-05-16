Мала розкішний вигляд: Ніколь Кідман прийшла на прем'єру серіалу у жакеті на голе тіло

Ніколь Кідман / © Associated Press

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Голлівудська суперзірка Ніколь Кідман мала просто надзвичайний вигляд на заході в Беверлі-Гіллз — акторка відвідала прем'єру другого сезону серіалу Hulu «Дев'ять ідеальних незнайомців». У цьому шоу вона виконала головну роль, тож була у центрі уваги.

Ніколь Кідман / © Associated Press

57-річна Ніколь обрала для свого виходу на фотокол чорний твідовий костюм класичного фасону, створений брендом Tom Ford. Вбрання включало елегантні штани та жакет, який зірка носила на голе тіло.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Хоча вся увага була прикута лише до декольте акторки, але вона все ж таки додала невеликий акцент на жакет — білу квітку, що поєднувалась з білими манжетами, які було видно з-під рукавів її жакета.

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Також Кідман уклала волосся у високий хвіст, взула гостроносі туфлі на підборах, а ось на її руках були чорні шкіряні рукавички.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Нагадаємо, що у першому сезоні серіалу Ніколь теж зіграла головну роль. Прем'єра шоу відбулася ще 2021 року.

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