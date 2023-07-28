Мала розкішний вигляд: акторка Флоренс П'ю прийшла на захід у червоному комбінезоні з галтером

Британська акторка Флоренс П'ю з'явилася на презентації європейського флагмана спортивних та гоночних автомобілів Lotus. Захід проводився у Лондоні.

Дня виходу у світ зірка одягла ефектний червоний комбінезон, який підкреслював фігуру дівчини. У вбрання були трохи розкльошені штанини зі стрілками, V-подібне декольте та бретелька-галтер. Талію комбінезону прикрашав пояс у вигляді золотистого ланцюжка.

А ось із ювелірних прикрас Флоренс обрала вироби від бренду Tiffany & Co. На знаменитості було кілька масивних ланцюжків із підвісками, а також сережки та септум у носі. Макіяж Флоренс відповідав її луку.

Флоренс П'ю / Фото: Getty Images

Червоні та теракотові відтінки одні з улюблених у дівчини і вона часто вибирає їх для заходів. Нещодавно у розкішній сукні від Valentino з декольте та неймовірним шлейфом вона прийшла на прем'єру фільму "Опенгеймер".

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