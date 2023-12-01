Мала сексуальний вигляд: британська діджейка в "голій" сукні з'явилася на івенті

Тінеа Тейлор обрала для свого виходу пікантний аутфіт.

Британська діджейка й радіоведуча –Тінеа Тейлор – відвідала прем’єру стрічки "RENAISSANCE: фільм Бейонсе", яка відбулася в Лондоні.

Дівчина обрала для своєї появи чорну "голу" мереживну сукню на тонких бретельках і з рукавами, які знімаються. Під вбранням на ній були чорні стринги. Тінеа продемонструвала свої сексуальні форми.

Тінеа Тейлор / Фото: Getty Images

Лук Тейлор доповнила чорними босоніжками на платформі, зачіскою з афрокосами, макіяжем із накладними пучками вій та аксесуарами на шиї.

Нагадаємо, американська діджейка Шантель Джеффріс у купальнику з принтом продемонструвала струнку фігуру на пляжі в Маямі.

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