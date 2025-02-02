Мала спокусливий вигляд: Дженніфер Лопес у сукні з відвертим декольте до пупка з'явилася на заході

55-річна попдіва, як завжди, мала прекрасний вигляд на івенті.

Дженніфер Лопес відвідала захід, організований напередодні 67-ої щорічної церемонії вручення нагород GRAMMY.

На івенті попдіва з'явилася в ефектному образі. На ній була перламутрова сукня теракотового відтінку від нью-йоркського бренду LaPointe, яка чудово підкреслила її сексуальну фігуру. Вбрання мало американську пройму, оголену спину і відверте декольте до пупка. Бюст Джен у цій сукні мав спокусливий вигляд.

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Лук Лопес доповнила катчем-футляром шоколадного кольору. Вона зробила гладкий пучок, макіяж із блискучими коричневими тінями на повіках і коричневою помадою і довгий темно-вишневий манікюр. Вуха співачка прикрасила сережками з діамантами, шию – діамантовим кольє, а руку – коктейльною каблучкою.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес прийшла на кінофестиваль Deadline 2025 Sundance у місті Парк-Сіті у вбранні білого кольору, яке складалося з комбінезону і короткої жилетки.

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