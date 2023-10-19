Мала спокусливий вигляд: трансгендерна зірка реаліті в латексній сукні похизувалася сексуальним декольте

Британська зірка реалітішоу Married At First Sight Елла Морган стала гостею церемонії вручення премії PinkNews Awards 2023, яка відбулася у Лондоні.

На івенті вона постала у спокусливому аутфіті. На ній була чорна латексна сукня, яка добре обтискала її струнку фігуру. Вбрання також мало декольте, яке чудово підкреслило її сексуальний бюст.

Елла Морган / Фото: Getty Images

Аутфіт Елла доповнила високими латексними рукавичками й чорними лакованими гостроносими туфлями на платформі та шпильках. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, і зробила вечірній макіяж, підкресливши очі чорним олівцем. У руці вона тримала милу блакитну сумочку з пір'ям.

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