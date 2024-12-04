Мала спокусливий вигляд: зірка франшизи "Крик" у бюстгальтері з мереживом прийшла на церемонію

Майкі Медісон обрала для свого виходу лук від бренду Schiaparelli.

Зірка франшизи "Крик" – Майкі Медісон – відвідала церемонію вручення кінопремії The Gothams Film Awards у Нью-Йорку.

Вона вирішила з'явитися на заході у пікантному образі total black. На акторці був ансамбль із кутюрної колекції бренду Schiaparelli, що складався зі спідниці максі, корсетного пояса й атласного бюстгальтера з мереживом і бантами на бретельках.

Майкі Медісон / Фото: Associated Press

Аутфіт Майкі доповнила прозорими високими рукавичками з мереживом і чорними гостроносими туфлями.

Медісон зібрала волосся у хвіст, підкреслила очі чорним олівцем і нафарбувала губи нюдовою помадою, прикрасила вуха довгими сережками з камінням і одягла зверху рукавички каблучку з великим діамантом.

Майкі Медісон / Фото: Associated Press

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