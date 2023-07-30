Мала стильний та молодий вигляд: 60-річна Демі Мур сходила на вечірку відомої акторки з дочками

Голлівудську акторку Демі Мур сфотографували папараці у компанії двох її дочок Скаут та Талули. 60-річна знаменитість та її доньки прямували на світську вечірку в Лос-Анджелесі, організовану з нагоди 50-річчя акторки Кейт Бекінсейл, яке вона відзначила 26 липня. Захід минув у ресторані Limitless.

Демі мала розкішний вигляд та мило усміхалася фотографам. На акторці була довга сукня-майка, яку вона поєднала з білим кардиганом, окулярами для зору та невеликою білою сумкою з короткою ручкою.

Взута вона була в кросівки, зап'ястя прикрасила браслетами та годинником, а на шиї у неї було кілька ланцюжків із підвісками.

Демі Мур, Скаут та Талула Вілліс / Фото: Getty Images

Скаут одягла на вечірку топ із ефектним декольте та джинси, а от Талула лосини, кроптоп та червоний кропнутий жакет. Днем раніше Скаут також сфотографували, але коли вона вийшла на вулицю у своїх справах. На дівчині було дивне зелене вбрання та чоботи.

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