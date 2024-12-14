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Мала стильний вигляд: 64-річна акторка Джуліанна Мур вийшла в світ у Нью-Йорку

Мала стильний вигляд: 64-річна акторка Джуліанна Мур вийшла в світ у Нью-Йорку

Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Образ акторки був простий, але мав досить цікавий вигляд через те, що на сукні був візерунок.

Оскароносна зірка — 64-річна Джуліанна Мур — з'явилася на спеціальному показі фільму "Сусідня кімната", який проводився у Нью-Йорку. У цій картині актокра зіграла разом із ще однією легендою кіно – Тільдою ​​Свінтон.

Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

На цьому заході вона з'явилася у вбранні чорного кольору — довгій трикотажній сукні від Alaia без бретельок, яку носила в поєднанні з болеро від цього бренду.

Джуліанна доповнила вбрання масивними сережками у вухах і яскравим макіяжем з акцентом на губах, адже нафарбувала їх помадою червоного кольору. Своє красиве руде волосся акторка зібрані в низький хвіст.

Джуліанна Мур / © Associated Press
Джуліанна Мур / Фото: Associated Press

Раніше вона також привернула увагу, але вбранням від Bottega Veneta. Мур сфотографували папараці в Нью-Йорку у довгій сукні з ковтунцями, яку вона носила у поєднанні із зеленими сережками.

Джуліанна Мур / © Getty Images
Джуліанна Мур / Фото: Getty Images

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