Мала стильний вигляд: Алісія Вікандер у багатошаровому образі продемонструвала стрункі ноги

Акторка у вбранні від Louis Vuitton прийшла на івент.
Алісія Вікандер відвідала церемонію вручення нагород GQ "Чоловік року" в Лондоні. На червоній доріжці вона з'явилася в багатошаровому луку.
На зірці був твідовий жакет на блискавці з пишними рукавами три чверті, графітова блузка з люрексом і чорний ромпер. У короткому вбранні Алісія змогла продемонструвати свої стрункі ноги.
Аутфіт вона доповнила чорними босоніжками на високих шпильках і сумочкою-скринею з золотою фурнітурою.
Вікандер заплела кіску, зробила ніжний макіяж та чорні манікюр і педикюр. Вуха вона прикрасила лаконічними діамантовими сережками, а руку – коктейльною каблучкою.
Нагадаємо, Алісія Вікандер на презентацію серіалу "Агентство" (The Agency) в Лондоні одягла чорну сукню від Louis Vuitton.
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