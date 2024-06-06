Мала стильний вигляд: Дженніфер Лопес помітили на парковці у Лос-Анджелесі

54-річна зірка з'явилася у своєму улюбленому образі — джинсах та блейзері.
Дженніфер Лопес щодня під прицілом папараці — зірку фотографують на вулиці та навіть на паркінгу. Вчора її заскочили, коли вона сідала у свій автомобіль у Лос-Анджелесі.
На Лопес був стильний картатий блейзер від P.a.R.O.S.H., який вона носила у поєднанні із широкими джинсами, туфлями на високих підборах, а також золотими сережками від Jennifer Fisher.
Волосся артистка зібрала у високий хвіст і одягла сонцезахисні окуляри. У руці вона тримала iPad та сумку улюбленої моделі Birkin від Hermes.
Днем раніше зірку помітили у схожому луку. Лопес та її дочку Емму сфотографували на ярмарку у Лос-Анджелесі. Артистка була у блейзері трохи іншого фасону і джинсах-кльош.
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