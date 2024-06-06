Мала стильний вигляд: Дженніфер Лопес помітили на парковці у Лос-Анджелесі

Дженніфер Лопес щодня під прицілом папараці — зірку фотографують на вулиці та навіть на паркінгу. Вчора її заскочили, коли вона сідала у свій автомобіль у Лос-Анджелесі.

На Лопес був стильний картатий блейзер від P.a.R.O.S.H., який вона носила у поєднанні із широкими джинсами, туфлями на високих підборах, а також золотими сережками від Jennifer Fisher.

Волосся артистка зібрала у високий хвіст і одягла сонцезахисні окуляри. У руці вона тримала iPad та сумку улюбленої моделі Birkin від Hermes.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Днем раніше зірку помітили у схожому луку. Лопес та її дочку Емму сфотографували на ярмарку у Лос-Анджелесі. Артистка була у блейзері трохи іншого фасону і джинсах-кльош.

Дженніфер Лопес та Емма / Фото: Getty Images

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