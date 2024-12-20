Мала стильний вигляд: Кеті Голмс помітили папараці у Нью-Йорку

Акторка та колишня дружина Тома Круза продемонструвала нове пальто.
46-річна Кеті Голмс продемонструвала образ на вулиці у Нью-Йорку. Цього разу відому акторку помітили на прогулянці у чорному короткому пальті, яке вона доповнила золотим поясом на талії.
Носила це вбрання вона у поєднанні з укороченими джинсами від бренду Nili Lotan, а також чоботями та сумкою-шоппером. Також акторка одягла чорну шапку, сонцезахисні окуляри та зробила легкий макіяж.
Легкої недбалості її луку додала зачіска — Голмс заплела волосся у джгут на один бік і залишила кілька пасм спадати на її обличчя.
Нагадаємо, що раніше нью-йоркська модниця продемонструвала два образи на прогулянці містом. Її вбрання відмінно підходили для холодної грудневої погоди.
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