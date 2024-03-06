Мала стильний вигляд: молодша сестра Майлі Сайрус продефілювала на Тижні моди в Парижі

Дівчина спробувала себе у новій ролі.
Молодша сестра співачки Майлі Сайрус – Ноа – зарекомендувала себе як завсідницю модних показів і намагається не пропускати шоу улюблених брендів. Днями Ноа прибула до Парижа, де відбувся Тиждень моди і мало того, що відвідала кілька заходів як гостя, але також спробувала себе в ролі моделі.
24-річна дівчина взяла участь у показі бренду Avellano та продефілювала подіумом у луку оливкового кольору, який складався з колготок та лакового бомбера з об'ємними рукавами.
Доповнювали образ чорні туфлі та креативний макіяж з вибіленими бровами та білими тінями. Зачіска у неї була у "мокрому" стилі.
А ось друге вбрання, яке показала співачка, — біла довга весільна сукня, якою вона закрила шоу. Сукня була фасону "русалка", з білої фактурної тканини, а також з опущеними плечима і довгим шлейфом.
У цьому вбранні Ноа супроводжував дизайнер Артур Авеллано – автор колекції та бренду.
Але те, що Ноа взяла участь у показі і не здивувало, адже дівчина є обличчям марки та знялася у кампейні весна-літо 2024.
Однак Сайрус була не єдиною зіркою Тижня моди. Також на подіум в якості моделей показу Vetements вийшли Марсія Крос, відома багатьом кіноманам по ролі Брі Ван де Камп у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", і Джорджина Родрігес — модель, інфлуенсерка та кохана футболіста Кріштіану Роналду.
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