Мала стильний вигляд: співачка Ріта Ора відвідала показ чоловічої колекції Dior у Парижі

Британка відвідала показ у незвичному для себе вбранні.
У Парижі, в межах Тижня чоловічої моди, знаменитий модний дім Dior презентував колекцію осінь-зима 2024-2025. Однією із запрошених гостей показу стала британська співачка Ріта Ора.
Зірка з'явилася на вулиці, дорогою на шоу, в дуже стриманому та елегантному образі, який кардинально відрізнявся від її нещодавніх виходів, які раніше включали переважно "голі" вбрання.
На Ріті були сірі штани зі стрілками, які вона носила у поєднанні зі стильними чорними лоферами та светром молочного відтінку. Светр мав високу горловину, розрізи з боків, а також був прикрашений двома додатковими рукавами, які зав'язувалися спереду та створювали ілюзію ще однієї кофти.
Завершили образ Ріти висока трендова зачіска, великі білі сережки та сонцезахисні окуляри.
Показ бренду відбувся 19 січня, лише за кілька днів до дня народження засновника бренду – Крістіана Діора. Цього року від дня народження модельєра виповнилося 119 років. Свій знаменитий бренд Діор відкрив 1947 року, а його перша колекція мала назву New Look і стала революційною у світі моди.
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