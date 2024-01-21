Мала стильний вигляд: співачка Ріта Ора відвідала показ чоловічої колекції Dior у Парижі

У Парижі, в межах Тижня чоловічої моди, знаменитий модний дім Dior презентував колекцію осінь-зима 2024-2025. Однією із запрошених гостей показу стала британська співачка Ріта Ора.

Зірка з'явилася на вулиці, дорогою на шоу, в дуже стриманому та елегантному образі, який кардинально відрізнявся від її нещодавніх виходів, які раніше включали переважно "голі" вбрання.

На Ріті були сірі штани зі стрілками, які вона носила у поєднанні зі стильними чорними лоферами та светром молочного відтінку. Светр мав високу горловину, розрізи з боків, а також був прикрашений двома додатковими рукавами, які зав'язувалися спереду та створювали ілюзію ще однієї кофти.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Завершили образ Ріти висока трендова зачіска, великі білі сережки та сонцезахисні окуляри.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Показ бренду відбувся 19 січня, лише за кілька днів до дня народження засновника бренду – Крістіана Діора. Цього року від дня народження модельєра виповнилося 119 років. Свій знаменитий бренд Діор відкрив 1947 року, а його перша колекція мала назву New Look і стала революційною у світі моди.

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