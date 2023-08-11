Мала стильний вигляд: українка Аліна Френдій відвідала Тиждень моди у Копенгагені

У Копенгагені минув Тиждень моди сезону весна-літо 2024. Модний захід стартував у столиці Данії 7 серпня та 11 завершився.

Локальний модний захід запам'ятався яскравими образами як представленими на подіумі, так і стрітстайл луками модників з усього світу. Однією з тих, хто потрапив під приціл фотографів на модні покази була і популярна українська блогерка і підприємниця Аліна Френдій.

Дівчина продемонструвала два стильні та повсякденні образи. Перший лук Аліни — це вільні штани та топ без бретельок. Речі були по всій довжині прострочені білими нитками.

Доповнила вона цей лук шкіряною курткою, яку носила приспустивши з плечей, сумкою-хобо, стильними сонцезахисними окулярами та туфлями з імітацією пальців. У такому образі Аліна прийшла на показ Baum und Pferdgarten.

Аліна Френдій / Фото: Getty Images

Другий лук дівчини — це поєднання чорної довгої спідниці на гумці з укороченою блакитною сорочкою, прикрашеною величезною 3D квіткою. Це вбрання Френдій доповнила сумкою-хобо, білими шкарпетками та туфлями у стилі "Мері Джейн". На очах у неї були ті самі окуляри. Цей образ Аліна одягла на показ бренду Munthe.

Аліна Френдій / Фото: Getty Images

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