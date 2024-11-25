Мала стомлений вигляд: Кеті Голмс заскочили папараці перед роботою

Її вбрання складно назвати дуже стильним, проте вона явно намагалася одягнутись так, щоб їй було комфортно та тепло.

Акторку Кеті Голмс сфотографували в Нью-Йорку на вулиці, коли вона йшла на репетицію — вона грає зараз у театрі на Бродвеї в постановці "Наше містечко".

Кеті стомлений мала трохи стомлений вигляд і була дуже просто і трохи еклектично одягнена. Акторка поєднала зелені атласні штани, чорні лофери, футболку з принтом та сірий кардиган на ґудзиках.

Щоб не замерзнути акторка одягла чорне пальто на ґудзиках із коричневою підкладкою, а також доповнила вбрання шопером та сонцезахисними окулярами. Перед роботою вона також зайшла до кав'ярні за великою склянкою теплого напою. Зачіску їй трохи зіпсував сильний вітер.

Кеті Голмс / Фото: Getty Images

Подібний стиль одягу улюблений у акторки, як і ці лофери. Вона дуже часто поєднує цю пару зручних туфель з різними джинсами та спідницями. Ця пара в неї від бренду Acne Studios. Також у знаменитості є дуже милі оксамитові балетки червоного кольору, які вона має від бренду Le Monde Beryl. Вона чергує їх з лоферами, коли ходить на роботу.

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