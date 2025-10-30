Мала відпочилий вигляд: 67-річна Шерон Стоун вийшла у світ у яскравих туфлях і з новою зачіскою

Шерон Стоун / © Associated Press

Реклама

67-річна зірка одягла замість класичної вечірньої сукні цікавий ансамбль з архітектурним силуетом, що включав вільну шовкову блузу кольору шампанського та чорні приталені штани, які додавали контрасту образу.

Шерон Стоун / © Associated Press

Також в її образі були високі рукавички і ще кілька цікавих аксесуарів — чорний клатч-коробка у вигляді тубуса, а також сатинові туфлі на підборах у стилі Мері Джейн.

Туфлі Шерон Стоун / © Associated Press

Волосся Стоун, яке в неї доволі сильно вже відросло, уклала назад, зробила макіяж і одягла сережки-перлинки. Зірка просто сяяла перед камерами, мала свіжий і відпочилий вигляд.

Реклама

Також на заході вона позувала для фото зі ще однією легендою — 87-річною акторкою та активісткою Джейн Фондою, яка зробила об’ємне укладання, макіяж і одягла гламурний жакет зі стразами.

Шерон Стоун і Джейн Фонда / © Associated Press