Мала відпочилий вигляд: 67-річна Шерон Стоун вийшла у світ у яскравих туфлях і з новою зачіскою
Акторка Шерон Стоун з’явилася на заході журналу Variety «Сила жінок», який відбувся в Беверлі-Гіллз.
67-річна зірка одягла замість класичної вечірньої сукні цікавий ансамбль з архітектурним силуетом, що включав вільну шовкову блузу кольору шампанського та чорні приталені штани, які додавали контрасту образу.
Також в її образі були високі рукавички і ще кілька цікавих аксесуарів — чорний клатч-коробка у вигляді тубуса, а також сатинові туфлі на підборах у стилі Мері Джейн.
Волосся Стоун, яке в неї доволі сильно вже відросло, уклала назад, зробила макіяж і одягла сережки-перлинки. Зірка просто сяяла перед камерами, мала свіжий і відпочилий вигляд.
Також на заході вона позувала для фото зі ще однією легендою — 87-річною акторкою та активісткою Джейн Фондою, яка зробила об’ємне укладання, макіяж і одягла гламурний жакет зі стразами.