Мала вигляд на мільйон доларів: Єва Лонгорія з'явилася на публіці у сукні з ефектними розрізами

Зірка та улюблениця публіки підкреслила фігуру незвичайною сукнею.
Акторка Єва Лонгорія – зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" – з'явилася на червоній доріжці заходу Global Gift Gala в готелі Don Pepe, в Іспанії. На цьому благодійному заході вона виділялася з натовпу, адже обрала дуже незвичайну сукню.
На Лонгорії було червоне вбрання до підлоги, яке прикрашали сміливі вирізи на грудях, в зоні декольте і на животі.
Доповнила зірка образ довгим сріблястим манікюром, масивними сережками-кільцями, макіяжем та зачіскою-хвостом із кучерями.
Нагадаємо, що колега Єви за серіалом "Відчайдушні домогосподарки" — акторка Марсія Крос, відома багатьом кіноманам за роллю Брі Ван де Камп — закрила у червоній сукні з лелітками показ Vetements у Парижі.
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