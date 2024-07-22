Мала вигляд на мільйон доларів: Єва Лонгорія з'явилася на публіці у сукні з ефектними розрізами

Акторка Єва Лонгорія – зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" – з'явилася на червоній доріжці заходу Global Gift Gala в готелі Don Pepe, в Іспанії. На цьому благодійному заході вона виділялася з натовпу, адже обрала дуже незвичайну сукню.

На Лонгорії було червоне вбрання до підлоги, яке прикрашали сміливі вирізи на грудях, в зоні декольте і на животі.

Доповнила зірка образ довгим сріблястим манікюром, масивними сережками-кільцями, макіяжем та зачіскою-хвостом із кучерями.

Єва Лонгорія / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що колега Єви за серіалом "Відчайдушні домогосподарки" — акторка Марсія Крос, відома багатьом кіноманам за роллю Брі Ван де Камп — закрила у червоній сукні з лелітками показ Vetements у Парижі.

Марсія Крос / Фото: Getty Images

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