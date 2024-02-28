Мала яскравий вигляд: американська акторка червоною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

24-річна Яра Шахіді обрала для свого виходу вбрання безпрограшного кольору.

Американська акторка Яра Шахіді відвідала показ Модного дому Yves Saint Laurent, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.

Для своєї появи зірка обрала ефектний аутфіт. На ній була червона мінісукня з драпуванням, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Одне плече красуня оголила, що додало її образу пікантності.

Яра Шахіді / Фото: Associated Press

Лук Яра доповнила чорними капроновими колготами і лакованими туфлями на шпильках.

Своє кучеряве волосся Шахіді уклала назад, зробила цікавий макіяж очей, намалювавши стрілки на нижніх повіках і завершила образ золотими сережками-вузликами.

Нагадаємо, на фешншоу прийшла також Кейт Мосс, яка позувала у чорній об'ємній шубі і туфлях на шпильках.

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