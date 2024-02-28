Мала яскравий вигляд: американська акторка червоною мінісукнею підкреслила стрункі ноги

24-річна Яра Шахіді обрала для свого виходу вбрання безпрограшного кольору.
Американська акторка Яра Шахіді відвідала показ Модного дому Yves Saint Laurent, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі.
Для своєї появи зірка обрала ефектний аутфіт. На ній була червона мінісукня з драпуванням, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. Одне плече красуня оголила, що додало її образу пікантності.
Лук Яра доповнила чорними капроновими колготами і лакованими туфлями на шпильках.
Своє кучеряве волосся Шахіді уклала назад, зробила цікавий макіяж очей, намалювавши стрілки на нижніх повіках і завершила образ золотими сережками-вузликами.
Нагадаємо, на фешншоу прийшла також Кейт Мосс, яка позувала у чорній об'ємній шубі і туфлях на шпильках.
Читайте також:
- В об'ємній шубі і замшевих туфлях: Кейт Мосс продемонструвала стрункі ноги на Тижні моди у Парижі
- Не відвести очей: американська акторка у вечірній сукні похизувалася пишним і сексуальним декольте на премії
- З акцентом на глибокому декольте: американська акторка у сукні з принтом пір'я прийшла на премію