Мала зухвалий вигляд: американська модель оголила груди на показі Модного дому Saint Laurent

23-річна американська модель Амелія Грей Гемлін стала гостею показу колекції весна/літо 2025 бренду Saint Laurent, який відбувся в межах Паризького тижня моди.

Манекенниця зухвало позувала перед фотографами у провокаційному луку. На Амелії була чорна шкіряна спідниця до колін із поясом і чорне боді в сітку, у якому вона оголила свої гарні груди.

Амелія Грей Гемлін / Фото: Getty Images

Образ Гемлін доповнила чорними гостроносими туфлями на шпильках і коричневою шубою, яку тримала у руці.

Модель зібрала волосся у гладкий хвіст, зробила макіяж у натуральних відтінках і відмовилася від прикрас, щоб не відволікати уваги від свого бюсту.

Нагадаємо, а австралійська модель і акторка – Еббі Лі – прийшла на показ у закритій прозорій сукні максі трендового шоколадного кольору з флористичним принтом і рюшами. Під вбранням не було білизни.

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