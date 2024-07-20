Мала зухвалий вигляд: Майлі Сайрус виблискувала напівпрозорим бюстгальтером на вечірці

31-річна співачка у сексуальному образі від Gucci з'явилася на івенті.
Бренд Gucci разом із Майлі Сайрус влаштували вечірку біля басейну в культовому Шато Мармонт у Західному Голлівуді з нагоди запуску нового аромату – Flora Gorgeous Orchid. На захід запросили відомих зірок і друзів Модного дому. Знімки звідти співачка опублікувала в Instagram.
Для такої події артистка обрала зухвалий і сексуальний водночас образ total black від Gucci. На ній була коротка сукня на затин із довгими рукавами і глибоким декольте, із-під якого визирав мереживний напівпрозорий бюстгальтер. Довжина міні чудово підкреслила її стрункі ноги.
Аутфіт Сайрус доповнила чорними босоніжками на шпильках і з ремінцями на щиколотках. На шиї у неї було масивний золотий ланцюжок, а на обличчі – чорні сонцезахисні окуляри. Їй зробили укладання з мокрим ефектом та яскравий макіяж.
Цього вечора Майлі виконала свій хіт Flowers, а також багато фотографувалася з креативним директором Gucci Сабатом де Сарном.
Нагадаємо, на вечірці також побувала Сальма Гаєк, яка сяяла у сукні з квітковим принтом і чорними вставками по боках, що візуально звузили її талію.
Читайте також:
- Це незвичайна сукня: що відомо про золоте вбрання Майлі Сайрус і з чого воно зроблено
- Оце фігура: Майлі Сайрус прийшла в зухвалому та сексуальному образі від Versace на захід
- Мала стильний вигляд: молодша сестра Майлі Сайрус продефілювала на Тижні моди в Парижі