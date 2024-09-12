Мала зухвалий вигляд: Тейлор Свіфт стала тріумфаторкою MTV Video Music Awards у вбранні від Dior

Співачка вже практично очікувано забрала додому більшість нагород на церемонії MTV Video Music Awards, яка відбулася в Америці.

Цього року Тейлор Свіфт стала найномінованішою і найнагородженішою артисткою, отримавши 12 номінацій і перемігши у семи. Загалом Свіфт вже має 30 нагород MTV Video Music Awards і вона зрівнялася з їхньою кількістю з Бейонсе, у якої також 30 нагород.

На церемонії вона з'явилася у вбранні від Модного дому Christian Dior, яке креативна директорка бренду Марія Грація К'юрі презентувала у круїзній колекції 2025.

Лук Тейлор був досить зухвалим і трохи у стилі гранж, адже включав дуже короткі оксамитові шорти та картатий корсетний топ зі шлейфом. Також співачка одягла високі чорні чоботи та шкіряні рукавички з вирізами та вставками.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Її образ доповнили димчастий макіяж очей у сірій гамі та об'ємна зачіска.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що показ круїзної колекції Модного дому Dior відбувся у Шотландії в історичних садах замку Драммонд. Захід тоді відвідали такі зірки як: Аня Тейлор-Джой, Дженніфер Лоуренс, Розамунд Пайк, Мейсі Вільямс, Лілі Коллінз, а також онук Грейс Келлі — П'єр Казірагі та його дружина Беатріче Борромео. Вони є шанувальниками бренду і багато років співпрацюють з ним. П'єра та Беатріче часто можна помітити на показах Dior.

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