Мала зухвалий вигляд: зірка "Дюни" Ребекка Фергюсон у прозорій мереживній сукні позувала на прем'єрі фільму

Ребекка Фергюсон відвідала прем'єрний показ довгоочікуваного науково-фантастичного фільму – "Дюна: Друга частина" у Нью-Йорку.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Для своєї появи вона обрала зухвалий образ total black. На зірці була прозора мереживна сукня з високим розрізом, під якою було чорне боді. Вбрання вона скомбінувала з ботфортами на високій платформі і підборах.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Фергюсон розпустила волосся, заплела дві тонкі кіски, зробила макіяж із акцентом на червоній помаді, прикрасила шию золотими і срібними ланцюжками, а руки – срібними каблучками. Чорний короткий манікюр завершив лук Ребекки.

Ребекка Фергюсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на прем'єрі "Дюна" у Лондоні Ребекка Фергюсон постала у чорній сукні зі срібною вишивкою, високою горловиною і рукавом-шлейфом від Fendi.

В український прокат фільм "Дюна: Друга частина" вийде 29 лютого.

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