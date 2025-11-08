Сідні Свіні / © Getty Images

Сідні Суїні з’явилася на шоу Стівена Колберта в Нью-Йорку і привернула багато уваги. Дівчина обрала для інтерв’ю маленьку чорну сукню з легким ретронатяком, яка їй дуже личила.

Її сукня була від бренду Magda Butrym, який в останні кілька років дуже подобаэться багатьом знаменитостям. Це було міні зі складкою тканини на грудях і оголеними плечима. Вбрання чудово підкреслювало фігуру дівчини.

Сідні доповнила сукню прозорими чорними колготками, босоніжками на підборах і сонцезахисними окулярами. В її руці була сумка від скандального бренду Brunello Cucinelli. Волосся акторка вклала в лаконічну зачіску з підкрученими кінчиками.

У Нью-Йорку акторка проводить уже кілька днів, тож часто потрапляла під приціл фотографів. Раніше ми склали гід її осіннім стилем.