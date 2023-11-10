"Маленька мишка": Демі Мур мило привітала свого песика з днем народження

60-річна Демі Мур дуже прив'язана до свого собаки – чихуахуа на прізвисько Пілаф, якого їй подарувала її донька Талула.

Сьогодні — на честь дня народження улюбленця — актриса зробила публікацію у своєму Instagram, в якій відзначила, як сильного його любить, і назвала його "маленькою мишкою". На відео Пілаф з'явився у святковому ковпаку.

Як зазначили шанувальники Мур у коментарях, собака зірки живе цікавішим життям, ніж багато хто з них: актриса бере з собою Пілафа всюди. Він гуляє світовими столицями моди, засмагає з господинею на пляжі, катається на яхтах і відвідує кінопрем'єри.

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Нагадаємо, раніше Демі Мур у розкішному образі сяяла на модній премії CFDA Fashion Awards. На ній була срібна сукня з маленькими та великими паєтками та з оголеними плечима з колекції Ready To Wear весна-літо 2024 року бренду Carolina Herrera. Вбрання чудово облягало струнку фігуру зірки.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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