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Маленька модниця: розглядаємо образи дочки Кайлі Дженнер - 4-річної Сторми

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Маленька модниця: розглядаємо образи дочки Кайлі Дженнер - 4-річної Сторми

Кайлі та її дочка Стормі / Фото: Getty Images

З пелюшок дочка Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта отримує все найкраще: гучні вечірки на свята, іграшки та, звичайно ж, брендовий одяг. Часто луки 4-річної дівчинки не менш епатажні, ніж у її знаменитої матері.

Під час вибору одягу для дочки Кайлі намагається вбрати малечу в лук схожий на свій. Серед речей, які можна побачити на Стормі, часто є Balenciaga, Gucci, Dolce & Gabbana. Важливим атрибутом кожного образу дівчинки завжди є сумочки і вони у неї не прості, а мініатюрні версії популярних моделей від Louis Vuitton, Jacquemus, Hermès, швидше за все, Кайлі такі сумки замовляє спеціально для дочки.

Також в образах Стормі можна побачити прикраси з діамантами та різні моделі кросівок Nike, футболки з принтами та яскраві манікюри. Ми зібрали кілька оригінальних луків маленької 4-річної модниці.

Кайлі Дженнер і Стормі / © Getty Images
Кайлі Дженнер і Стормі / Фото: Getty Images
Кайлі Дженнер / © Getty Images
Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / © Getty Images
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Фото: Getty Images
Тревіс Скотт та його дочка Стормі / © Associated Press
Тревіс Скотт та його дочка Стормі / Фото: Associated Press
Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images
Кайлі та її дочка Стормі / Фото: Getty Images
Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images
Кайлі та її дочка Стормі / Фото: Getty Images
Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images
Кайлі та її дочка Стормі / Фото: Getty Images
Кайлі та її дочка Стормі / © Getty Images
Кайлі та її дочка Стормі / Фото: Getty Images

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