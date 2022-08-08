Маленька модниця: розглядаємо образи дочки Кайлі Дженнер - 4-річної Сторми

З пелюшок дочка Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта отримує все найкраще: гучні вечірки на свята, іграшки та, звичайно ж, брендовий одяг. Часто луки 4-річної дівчинки не менш епатажні, ніж у її знаменитої матері.

Під час вибору одягу для дочки Кайлі намагається вбрати малечу в лук схожий на свій. Серед речей, які можна побачити на Стормі, часто є Balenciaga, Gucci, Dolce & Gabbana. Важливим атрибутом кожного образу дівчинки завжди є сумочки і вони у неї не прості, а мініатюрні версії популярних моделей від Louis Vuitton, Jacquemus, Hermès, швидше за все, Кайлі такі сумки замовляє спеціально для дочки.

Також в образах Стормі можна побачити прикраси з діамантами та різні моделі кросівок Nike, футболки з принтами та яскраві манікюри. Ми зібрали кілька оригінальних луків маленької 4-річної модниці.

Кайлі Дженнер і Стормі / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер / Фото: Getty Images

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт / Фото: Getty Images

Тревіс Скотт та його дочка Стормі / Фото: Associated Press

Кайлі та її дочка Стормі / Фото: Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / Фото: Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / Фото: Getty Images

Кайлі та її дочка Стормі / Фото: Getty Images

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