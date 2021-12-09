Маленький конфуз: у Сари Джесікі Паркер порвалася сумка перед прем'єрою "Сексу і міста"

Маленький конфуз: у Сари Джесікі Паркер порвалася сумка перед прем'єрою "Сексу і міста"

Таке трапляється навіть у суперзірок.

Дорогою на прем'єру продовження серіалу "Секс і місто" головна його героїня Сара Джесіка Паркер потрапила у смішну ситуацію — коли вона позувала перед фотографами на вулиці, у неї відірвалася ручка від вечірньої сумки.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

Хоча зірка свій вечірній аксесуар швидко підняла, момент все одно зазнімкували фотографи.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

До речі, сумка Паркер була від бренду Erdem. Вона виконана у вінтажному стилі, а прикрашала її красива вишивка. Також на Сарі Джесіці була сіро-рожева сукня від Oscar de la Renta, сатинові рожеві туфлі від її взуттєвого бренду SJP Collection під назвою Duchessa, а також вінтажні прикраси від Fred Leighton.

Сара Джессіка Паркер / Getty Images

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