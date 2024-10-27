Мали чарівний вигляд: сестра-співачки Голлі та Глоя Бейлі відвідали гламурний бал

Вони сяяли, як коштовне каміння, оскільки обрали дуже гламурні сукні.

Співачки Голлі та Глоя Бейлі відвідали разом 17-й щорічний Annual Chrysalis Butterfly Ball, який відбувся у Лос-Анджелесі. Сестри мали просто чарівний вигляд, оскільки обрали гламурні сукні до підлоги, прикрашені бісером і стразами.

Голлі, яка відома багатьом за роллю у фільмі "Русалонька", одягла смугасту бандажну сукню із сріблястими стразами. Декор був прикріплений до тканини горизонтально, тому вона здавалась смугастою. Глоя ж віддала перевагу сукні з декольте та квітами. На її вбранні були великі маки, торочка, а лелітки пришиті не щільно, тому створювався так званий "голий" ефект.

Обидві сестри зробили макіяж, довгий гламурний манікюр та одягли прикраси з камінням. Волосся вона заплели у стильні афрокосички та зібрали у високі зачіски.

Голлі та Глоя Бейлі / Фото: Getty Images

Також цього тижня на публіку вийшли ще дві відомі сестри - доньки Демі Мур та Брюса Вілліса. Талула та Румер Вілліс відвідали разом галаконцерт у дуже гламурних сукнях.

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