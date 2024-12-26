Мали гарний вигляд: Ольга Сумська з донькою-красунею завітала на прем'єру новорічного фільму

Народна артистка України з молодшою донькою з'явилася на кіноподії.

Ольга Сумська разом із 22-річною донькою Ганною завітала на допрем’єрний показ новорічного фільму "Потяг у 31 грудня", який відбувся у кінотеатрі "Оскар".

Зіркова матуся з донькою мали стильний і гарний вигляд. Ольга була одягнена у чорний штанний костюм і романтичну чорну блузку з яскравим флористичним принтом. Талію вона підкреслила чорним поясом зі срібною пряжкою.

Ольга Сумська з донькою Ганною та Лілія Ребрик

Лук акторка доповнила масивним намистом, чорними ботильйонами із золотистою фурнітурою і на стійких підборах, а також чорною сумкою на золотому ланцюжку від бренду Saint Laurent, прикрашеною квітковими шкіряними аплікаціями.

Ганна була одягнена у чорний жакет, молочну сукню з мереживними вставками і колготи в тон. Вбрання вона скомбінувала з чорними ботильйонами і чорною сумочкою на золотистому ланцюжку.

Ольга Сумська з донькою Ганною

З аксесуарів дівчина обрала стильні окуляри в черепаховій оправі і гарне намисто.

Нагадаємо, у фільмі "Потяг у 31 грудня" знявся колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Допрем’єрні покази стрічки стартували вже сьогодні, 26 грудня, а в національний прокат вона вийде 1 січня 2025 року.

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