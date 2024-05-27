Мали гламурний вигляд: сицилійські принцеси К'яра та Кароліна відвідали галавечір у Монако

Дівчата дуже дружні та практично завжди відвідують світські заходи разом. Цей їхній вихід не став винятком.

Сицилійські принцеси Марія Кароліна та Марія К'яра де Бурбон відвідали розкішну галавечерю присвячену Гранпрі Формули-1 у Монако. Чарівні італійські красуні і модниці сяяли перед камерами в гламурному вечірньому вбранні.

19-річна Кьяра одягла чорну сукню довжини міді, яка була трохи прозорою у верхній частині і прикрашена мереживом. Також у вбрання була частково прозора спідниця, а ось на талії її прикрашала вишивка лелітками. Образ дівчина доповнила невеликою сумкою та чорними туфлями.

Старша сестра дівчини 21-річна Кароліна з'явилася на цьому заході у сукні бюстьє зі стразами та довгою спідницею. Вбрання вона поєднала з босоніжками та гламурним клатчем зі стразами.

Марія Кароліна та Марія К'яра / Фото: Getty Images

Також на цьому заході сяяла княгиня Монако Шарлін. Вона сяяла перед камерами у червоній сукні з блискітками від Louis Vuitton та новою зачіскою.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

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