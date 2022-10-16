Мали приголомшливий вигляд: Джордж і Амаль Клуні відвідали галавечір у Лос-Анджелесі

Вони одружені від 2014 року і виховують двох дітей.
Голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина — британська юристка Амаль Клуні, відвідала щорічний галаконцерт у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі. Музей відкрився минулого року і став першим подібним закладом в Америці.
Перед камерами знаменитості традиційно постали, тримавшись за руки. На Амаль була триколірна сукня без бретельок від бренду Del Core з круїзної колекції 2023 року. Вбрання також прикрашав невеликий виріз під грудьми і кілька рюшів.
У руці дружина актора тримала невеликий зелений клатч, а в її вухах були довгі коштовні сережки. Розкішне довге волосся Амаль було укладене в її улюблену зачіску – голлівудську хвилю.
Джордж віддав перевагу класичному смокінгу, який доповнив краваткою-метеликом.
Нагадаємо, що кілька днів тому актор відвідав зі своєю колегою Джулією Робертс програму "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", де вони розповіли про свій новий фільм. Актори потрапили під приціл папараці дорогою до студії.
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