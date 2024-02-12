Мали приголомшливий вигляд: Наомі Воттс відвідала Тиждень моди із сином-трансгендером

Акторка Наомі Воттс, яка багатьом кіноманам відома за роллю у психологічному трилері Девіда Лінча "Малхолланд Драйв", відвідала Тиждень моди в Нью-Йорку.

Зірка відвідала показ бренду Khaite, для якого одягла довгу білу легку напівпрозору сукню без бретельок та чорне пальто.

Також на акторці були чорні лосини, рукавички, туфлі на підборах, а в руці вона тримала квадратний клатч. Макіяж Наомі був лаконічний, а волосся вона просто розпустила.

Наомі Воттс / Фото: Getty Images

Компанію на цьому фешнзаході зірці склав її син Кай, який є трансгендерною персоною. Це її молодша дитина, народився він у стосунках Наомі з актором українського походження Лівом Шрайбером.

Дитина акторки віддала перевагу довгій обтислій сукні, гламурним туфлям на підборах, а також доповнила лук сумкою-хобо і короткою курткою. Волосся у Кай було розпущене, а на обличчі був макіяж.

Наомі Воттс і Кай Шрайбер / Фото: Getty Images

Між такими публічними заходами як Тиждень моди та червоні доріжки, Наомі знімається у новому фільмі "Друг" у Нью-Йорку. Кілька разів акторку вже бачили на вулиці під час роботи з колегою з цієї картини – великим німецьким догом.

Наомі Воттс на зйомках фільму / Фото: Getty Images

Читайте також: