Мали шикарний вигляд: племінниці принцеси Діани в ефектному вбранні прийшли послухати Бейонсе

На відкриття нового готелю у Дубаї злетілися зірки та аристократи.

Учора, 21 січня, в Дубаї відбулося відкриття розкішного готелю Atlantis The Royal. На заході у шоколадній сукні з декором у вигляді золотих губ сяяла Кендалл Дженнер, струнка та елегантна зірка "Анатомії пристрасті" Елен Помпео позувала на червоній доріжці разом із чоловіком, Бейонсе виступила перед гостями у сукні від українського бренду Frolov.

Не залишили без уваги презентацію і британські аристократки, племінниці принцеси Діани леді Еліза та леді Амелія Спенсер.

Дівчат супроводжували елегантні кавалери — Грег Маллетт та Майкл Льюїс. Чоловіки одягли класичні смокінги з жилетами і належні до них лакові туфлі.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

Леді Амелія Спенсер одягла на захід дуже відкриту сукню із сріблястої тканини із плісуванням від Alberta Ferretti.

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / Фото: Getty Images

А леді Еліза Спенсер сяяла у лимонно-жовтій сукні від Zimmermann з воланами і асиметричним подолом з невеликим шлейфом. Сукня повністю відкривала стрункі ноги Елізи і дозволяла продемонструвати ефектні рожеві босоніжки Michael Kors, які дівчина підтримала рожевою сумкою зі шкіри пітона від Versace.

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