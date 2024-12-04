Мали стильний вигляд: Павло Зібров із донькою-красунею відвідав музичну премію

Народний артист України в образі total black з'явився на музичній події.

Павло Зібров відвідав незалежну музичну премію MUZVAR AWARDS 2024, яка днями відбулася у Національному палаці мистецтв "Україна". На захід він прийшов разом зі своєю донькою-красунею Діаною Зібровою.

Зірковий тато з донькою з'явилися на червоному хіднику у стильних образах. Павло Миколайович постав в ефектному луку total black. На ньому були класичні штани, шовкова сорочка і піджак у стразах, які зображали принт, що нагадував каштани.

Павло Зібров/Пресслужба

Діана обрала для своєї появи рожевий жакет, сірий топ та сірі джинси. Свій аутфіт дівчина доповнила гламурною плетеною сумкою кольору металік від бренду Bottega Veneta, гарною зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем і лаконічними прикрасами.

Павло Зібров із донькою Діаною/Пресслужба

Цього вечора Павло Зібров з'явився на сцені, щоб вручити нагороду одному з номінантів премії.

Нагадаємо, Павло Зібров у куртці від Ірини Білик з'явився у кліпі на пісню "Очі дівочі".

Читайте також: