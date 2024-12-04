Мали стильний вигляд: Павло Зібров із донькою-красунею відвідав музичну премію

Народний артист України в образі total black з'явився на музичній події.
Павло Зібров відвідав незалежну музичну премію MUZVAR AWARDS 2024, яка днями відбулася у Національному палаці мистецтв "Україна". На захід він прийшов разом зі своєю донькою-красунею Діаною Зібровою.
Зірковий тато з донькою з'явилися на червоному хіднику у стильних образах. Павло Миколайович постав в ефектному луку total black. На ньому були класичні штани, шовкова сорочка і піджак у стразах, які зображали принт, що нагадував каштани.
Діана обрала для своєї появи рожевий жакет, сірий топ та сірі джинси. Свій аутфіт дівчина доповнила гламурною плетеною сумкою кольору металік від бренду Bottega Veneta, гарною зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем і лаконічними прикрасами.
Цього вечора Павло Зібров з'явився на сцені, щоб вручити нагороду одному з номінантів премії.
Нагадаємо, Павло Зібров у куртці від Ірини Білик з'явився у кліпі на пісню "Очі дівочі".
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