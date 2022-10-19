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Мало не дуже привабливий вигляд: американська зірка соцмереж у відвертій сукні блиснула оголеними грудьми

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Мало не дуже привабливий вигляд: американська зірка соцмереж у відвертій сукні блиснула оголеними грудьми

Тана Монжо / Фото: Getty Images

Тана Монжо без білизни вийшла у світ.

24-річна американська зірка соцмереж Тана Монжо привернула увагу папараці своїм провокаційним образом. На вулицях Лос-Анджелеса вона з'явилася без бюстгальтера.

Монжо була у чорній відвертій і досить дивній сукні, яка складалася із короткої спідниці і тонких смужок зверху, які ледь прикривали її груди.

Тана Монжо / © Getty Images
Тана Монжо / Фото: Getty Images

Вбрання Тана доповнила чорними чоботами і чорною сумкою.

Біле волосся Монжо розпустила, зробила макіяж із акцентом на пишних віях і прикрасила вуха сережками-кільцями.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1069
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