Мало не випали груди: гостя Венеційського кінофестивалю прийшла у сукні з відвертим декольте

Мало не випали груди: гостя Венеційського кінофестивалю прийшла у сукні з відвертим декольте

Ефектна блондинка вирішила підкорити всіх своєю гордістю — великим бюстом.

Ноунейми, яким вдається потрапити на червону доріжку будь-якого заходу, добре знають, що потрібно зробити, щоб про них заговорили, і запам'ятали їхній образ надовго. Правильно, потрібно одягнутися епатажно або відверто.

Наша героїня — білява гостя Венеційського кінофестивалю — з'явилася на червоній доріжці у перламутровій сукні міді з запахом і розрізом спереду. Талію вона підкреслила таким же поясом, прикрашеним каменями і декором.

Гостя Венеціанського фестивалю / Getty Images

Вбрання мало дуже відверте декольте, з якого ледь не випали її пишні груди. Дівчина спеціально намагалася стати перед фотографами з вигідного ракурсу, щоб блиснути перед камерами сексуальним декольте, від якого не одразу вдається відвести погляд.

Блондинка доповнила свій аутфіт сріблястими босоніжками на шпильках. Волосся на кінчиках вона злегка накрутила і зробила макіяж з акцентом на очах. На руці у неї був годинник, срібний браслет і каблучка з діамантами.

А інша гостя кінофестивалю зробила ставку на пружні сідниці, якими вона виблискувала крізь прозору тканину свого вбрання.

Гостя Венеціанського фестивалю / Getty Images

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