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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
261
Час на прочитання
2 хв

Мали стильний вигляд: Ілона Гвоздьова з підрослою донькою сходила на прем’єру фільму «Minecraft»

Хореографка прийшла з донькою подивитися на фентезійну стрічку, зняту за мотивами відеогри 2011 року.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова

Ілона Гвоздьова разом зі своєю донькою — 9-річною Валерією — відвідала прем’єру пригодницького сімейного фільму «Minecraft: Фільм», який відбувся у кінотеатрі Мультиплекс (ТРЦ Respublika Park).

На івенті вони постали у стильних луках. На зірковій мамі був рожевий лонгслів із квітковим принтом і сині джинси із поясом кольору бургунді, а на доньці — білий світшот із малюнком і чорні лосини.

Ілона Гвоздьова з донькою

Ілона Гвоздьова з донькою

На прем’єрі також побувала ведучий В’ячеслав Соломка, співачка Marietta, Світлана Хомич та інші.

В’ячеслав Соломка

В’ячеслав Соломка

Marietta

Marietta

Світлана Хомич

Світлана Хомич

Про фільм:

Фентезійна стрічка від режисера Джареда Гесса знята за мотивами відеогри 2011 року Minecraft.

Це світ, у якому творчість допомагає не лише майструвати, а й є необхідною для існування. У центрі сюжету — четверо невдах, які вирішують свої буденні проблеми: Ґаррет «Сміттяр» Ґаррісон, Генрі, Наталі і Дон. Одного дня вони пройшли таємничий портал і потрапили у Верхній світ — химерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, їм доведеться не лише пізнати цей світ, а й захистити його від злих істот — Піґлінів і Зомбі. Для цього герої вирушать у магічний квест зі своїм новим знайомим, досвідченим майстром Стівом. Спільна пригода випробує всіх п’ятьох на сміливість і подарує можливість віднайти унікальні навички, які роблять кожного з них неповторним творцем — саме ті навички, які їм потрібні для успіху в реальному світі.

Прокат «Minecraft: Фільм» в українських кінотеатрах триває.

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