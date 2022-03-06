Мама Ілона Маска одягла вишиванку та побажала українцям перемоги у війні

Зірки зі всього світу підтримують українців після жорстокого нападу Росії.
Наразі слова підтримки висловила мати американського мільярдера.
73-річна Мей Маск – мама Ілона Маска, модель, бізнесвумен та письменниця – звернулася в короткому відео до українців. Знаменитість побажала у своєму зверненні до українців перемоги у війні.
"Моє звернення до мого видавця @galinapadalko, її читачів, колег і всіх українців. Ми віримо у вас і вашу боротьбу за свободу. Ви надихаєте світ своєю мужністю. Ви переможете! #StandWithUkraine. У багатьох зруйновані будинки, вбиті друзі та родичі! Стільки! страху та болю #StopTheWar", — написала вона в пості.
Також для відео Мей Маск одягла гарну довгу вишиванку від українського бренду Yuliya Magdych, вишиту синіми нитками. На задньому фоні біля знаменитості стояла її книжка, а також у відео було додано прапор України.
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