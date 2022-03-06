Мама Ілона Маска одягла вишиванку та побажала українцям перемоги у війні

Зірки зі всього світу підтримують українців після жорстокого нападу Росії.

Наразі слова підтримки висловила мати американського мільярдера.

73-річна Мей Маск – мама Ілона Маска, модель, бізнесвумен та письменниця – звернулася в короткому відео до українців. Знаменитість побажала у своєму зверненні до українців перемоги у війні.

"Моє звернення до мого видавця @galinapadalko, її читачів, колег і всіх українців. Ми віримо у вас і вашу боротьбу за свободу. Ви надихаєте світ своєю мужністю. Ви переможете! #StandWithUkraine. У багатьох зруйновані будинки, вбиті друзі та родичі! Стільки! страху та болю #StopTheWar", — написала вона в пості.

Також для відео Мей Маск одягла гарну довгу вишиванку від українського бренду Yuliya Magdych, вишиту синіми нитками. На задньому фоні біля знаменитості стояла її книжка, а також у відео було додано прапор України.

Читайте також: