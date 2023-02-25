Мама трьох дітей: британська телеведуча у леопардовому купальнику похизувалася стрункою фігурою

39-річна знаменитість відпочиває на острові в Атлантичному океані.
Британська телеведуча Гелен Скелтон опублікувала в Instagram знімки з відпустки, яку вона проводить на острові Лансароте, який входить до Канарських островів.
Ведуча продемонструвала струнку фігуру у леопардовому купальнику на зав'язках, виходячи із океану. Пляжний лук вона доповнила сонцезахисними окулярами, золотими сережками-кільцями і підвіскою на ланцюжку.
На курорт Гелен поїхала разом зі своїми трьома дітьми – 7-річним Ерні, -річним Луї і 14-місячною Елсі Кейт, який також показала фоловерам. Скелтон чудово проводить із ними час.
До речі, на прогулянку вона одягла майку кольору хакі і джинсові мінішорти, які підкреслили її стрункі ноги.
Нагадаємо, а британська зірка реаліті Глоя Феррі у помаранчево-синьому бікіні похизувалася пишним декольте.
Читайте також: