Мама у костюмі з принтом polka dot, донька – у сукні з рюшами: Гайді і Лені Клум на фешнпоказі

Німецька супермодель разом із донькою перебуває на Тижні моди у Парижі.

Лені і Гайді Клум

Лені і Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум і її 21-річна донька Лені Клум відвідали показ жіночої колекції Elie Saab весна-літо 2026, який відбувся у межах Тижня моди в Парижі.

Зіркова мама обрала для свого виходу стильний білий костюм із чорним принтом polka dot. Вбрання складалося з двобортного жакета приталеного силуету із чорними ґудзиками і штанів вільного крою. Взута вона була у білі туфлі-човники. Гайді зробила об’ємне укладання, макіяж із бежевою помадою і використала накладні нігті різної форми і довжини. На обличчі у неї були масивні чорні окуляри, а в руці вона тримала чорну сумочку.

Лені і Гайді Клум / © Getty Images

Лені і Гайді Клум / © Getty Images

На Лені була чорна обтисла сукня довжини міді з рюшами, розшитими чорними паєтками, і сітчастими вставками. Аутфіт дівчина доповнила чорними замшевими туфлями на шпильках і чорною сумкою із золотою фурнітурою. У неї була зачіска з локонами, макіяж із чорними стрілками і молочний манікюр та елегантні сережки у вухах.

Нагадаємо, Гайді Клум на фешншоу бренду VETEMENTS позувала у відвертій «голій» сукні і без бюстгальтера.

