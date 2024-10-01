Мама у штанах, дочка – у мінішортах: Сінді Кроуфорд та Кая Гербер знялися для Zara

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – та її 23-річна донька, теж модель, Кая Гербер провели першу шопінг-трансляцію Zara. Це було записане заздалегідь відео, зрежисоване Девідом Лоурі, проте з можливістю покупок у реальному часі.

Для проморолика Сінді позувала в брючному костюмі з атласними лацканами на піджаку і в босоніжках на високих підборах, а Кая — у такому ж піджаку, який одягла на голе тіло, але поєднувала його з мінішортами.

Також Кроуфорд показала серію знімків зі знімального майданчика. Мама з донькою позували в іменних кріслах.

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Нагадаємо, раніше супермодель Сінді Кроуфорд у капелюсі та з шоппером сходила на ринок.

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