ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
229
Час на прочитання
1 хв

Мама у золотій сукні, донька – у червоній: Сінді Кроуфорд і Кая Гербер викликали фурор своєю появою на галавечорі

Зірковий дует мами і доньки захопив публіку своїми образами від Gucci.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кая Гербер і Сінді Кроуфорд

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд і її донька Кая Гербер відвідали галавечір LACMA Art + Film у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. На заході відзначили діячів за їхні досягнення у кіноіндустрії, моді та сучасному мистецтві.

Мама з донькою викликали фурор своїми ефектними вбраннями від Gucci, пошитими для них на замовлення.

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

На Кроуфорд була розкішна золота сукня максі по фігурі, рясно розшита лелітками, бісером і намистинами. Вбрання мало оголені плечі і на ній можна розгледіти квіти і бабки.

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Лук Сінді доповнила чорними туфлями, зачіскою з голлівудськими локонами, макіяжем смокі-айс, золотими сережками-листочками, золотим годинником і каблучкою.

Кая — вся у маму. Вона така ж красива та розкішна. Як говорить прислівя: «Яблуко від яблуні недалеко падає».

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

На дівчині була червона сукня до підлоги з лелітками, без рукавів і з округлим вирізом. Модель зробила укладання з локонами, макіяж із малиновою помадою і нюдовий манікюр. Із прикрас вона використала цікаві сережки, металевий браслет і каблучки.

Кая Гербер / © Associated Press

Кая Гербер / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
229
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie