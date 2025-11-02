Мама у золотій сукні, донька – у червоній: Сінді Кроуфорд і Кая Гербер викликали фурор своєю появою на галавечорі

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Реклама

Сінді Кроуфорд і її донька Кая Гербер відвідали галавечір LACMA Art + Film у Музеї мистецтв у Лос-Анджелесі. На заході відзначили діячів за їхні досягнення у кіноіндустрії, моді та сучасному мистецтві.

Мама з донькою викликали фурор своїми ефектними вбраннями від Gucci, пошитими для них на замовлення.

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

На Кроуфорд була розкішна золота сукня максі по фігурі, рясно розшита лелітками, бісером і намистинами. Вбрання мало оголені плечі і на ній можна розгледіти квіти і бабки.

Реклама

Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Лук Сінді доповнила чорними туфлями, зачіскою з голлівудськими локонами, макіяжем смокі-айс, золотими сережками-листочками, золотим годинником і каблучкою.

Кая — вся у маму. Вона така ж красива та розкішна. Як говорить прислівя: «Яблуко від яблуні недалеко падає».

Кая Гербер і Сінді Кроуфорд / © Associated Press

На дівчині була червона сукня до підлоги з лелітками, без рукавів і з округлим вирізом. Модель зробила укладання з локонами, макіяж із малиновою помадою і нюдовий манікюр. Із прикрас вона використала цікаві сережки, металевий браслет і каблучки.