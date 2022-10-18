Мама в кетсьюті, а дочка у сукні з приголомшливим вирізом: Белла та Йодалда Хадід на церемонії

Вони вибрали вбрання в одній кольоровій гамі.
26-річна супермодель Белла Хадід відвідала 16-ту церемонію вручення премії "Золоте серце", організовану благодійною організацією God's Love We Deliver. Захід дівчина відвідала зі своєю матір'ю — також моделлю Іоландою Хадід.
Для світського виходу вони одягнулися в ефектні образи від бренду Michael Kors, який став одним із спонсорів церемонії. Белла одягла золоту сукню міді з дуже глибоким декольте. Це вбрання з нової колекції весна-літо 2023, яке нещодавно було представлено на Тижні моди.
Образ Белла завершили босоніжки на шнурівці, макіяж та сережки.
А ось мати дівчини віддала перевагу трикотажному кетсьюту бежевого відтінку, який доповнила широким поясом, черевиками на підборах та пальту у колір. Волосся Іоланда зібрала в хвіст, макіяж у неї був лаконічним, а з прикрас вона одягла сережки-кільця. Також цей захід відвідав дизайнер Майкл Корс. Белла не проґавила можливості зробити з ним кілька фото.
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