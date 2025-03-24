Мама в топі та спідниці, а дочка – у костюмі: Дженніфер Лопес відвідала прем'єру мюзиклу з 17-річною Еммою

Вони відвідали культову виставу, в якій зіграли Дензел Вашингтон та Джейк Джілленгол.

Співачка та акторка Дженніфер Лопес відвідала прем'єру нової театральної постановки п'єси Вільяма Шекспіра "Отелло". Захід выдбувся у Нью-Йорку на Бродвеї.

Дженніфер прийшла на прем'єру в компанії 17-річної дочки Емми Мерібел Ентоні. Вони позували перед фотографами обійнявшись, але були одягнені в різні вбрання.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Дженніфер з'явилася на Бродвеї в костюмі від Zuhair Murad чорного кольору, який був розшитий камінням та кристалами. Вбрання складалося з топа-водолазки з довгими рукавами та спідниці зі шлейфом.

Волосся вона зібрала у високий пучок, зробила улюблений макіяж у коричневій гамі, а також одягла гламурні золоті сережки Briony Raymond. У руці вона тримала клатч-коробку від Tyler Ellis.

Дженніфер Лопес / Фото: Associated Press

Емма віддала перевагу сірому штанному костюму в смужку, який носила в поєднанні з сорочкою, лоферами і кількома прикрасами від Vivienne Westwood.

Дженніфер Лопес та її дочка Емма / Фото: Associated Press

Також часто під приціл папараці в Нью-Йорку потрапляє акторка Кеті Голмс, яка теж грає в театрі на Бродвеї.

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