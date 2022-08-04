"Мама - воля, батько - сила": артистка заспівала про міць українського духу

Українська артистка JEVAGA випустила пісню про цілісність України під назвою "Моя мила". Співачка презентувала також відео на сингл. У ньому з’явилися кадри багатостраждальних міст після повномасштабного вторгнення та незайманих українських гір на контрасті. Усе це показане через призму жіночої душі та величезну любов до своєї землі. Таку сильну, що у буквальному сенсі зцілила артистку.

JEVAGA/Пресслужба

"За день до запису пісні на студії я захворіла так сильно, що не могла говорити, не те, що співати. Висока температура, бронхіт і зовсім пропав голос. Мій саундпродюсер летів на запис пісні з іншої країни, тож я не могла його підвести. І не хотіла переносити, бо емоції у мені вирували, саме тоді відбувалися страшні речі у Маріуполі. Яким же було моє здивування, коли наступного ранку я прокинулася з голосом, видужала за одну ніч! Кажуть, що чудес не буває, але я точно знаю, що вони трапляються, коли ти любиш і віриш. А я дуже вірю в нас і нашу перемогу", - розповіла співачка.

JEVAGA/Пресслужба

У композиції JEVAGA співає про непідкореність українського духу: "Мама - воля, батько - сила! Ти така красива! Як тут не закохатись?" та цими ж словами вселяє віру у мирне майбутнє. У фіналі, на останніх хвилинах відео, співачка залишила своє послання рідній країні та усім українцям.

Нагадаємо, "Моя мила" - це друга пісня JEVAGA про Україну. Попередній сингл артистки має назву "Все буде Україна".

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