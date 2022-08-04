"Мама - воля, батько - сила": артистка заспівала про міць українського духу

JEVAGA випустила пісню про єдність України та розповіла про зцілення.
Українська артистка JEVAGA випустила пісню про цілісність України під назвою "Моя мила". Співачка презентувала також відео на сингл. У ньому з’явилися кадри багатостраждальних міст після повномасштабного вторгнення та незайманих українських гір на контрасті. Усе це показане через призму жіночої душі та величезну любов до своєї землі. Таку сильну, що у буквальному сенсі зцілила артистку.
"За день до запису пісні на студії я захворіла так сильно, що не могла говорити, не те, що співати. Висока температура, бронхіт і зовсім пропав голос. Мій саундпродюсер летів на запис пісні з іншої країни, тож я не могла його підвести. І не хотіла переносити, бо емоції у мені вирували, саме тоді відбувалися страшні речі у Маріуполі. Яким же було моє здивування, коли наступного ранку я прокинулася з голосом, видужала за одну ніч! Кажуть, що чудес не буває, але я точно знаю, що вони трапляються, коли ти любиш і віриш. А я дуже вірю в нас і нашу перемогу", - розповіла співачка.
У композиції JEVAGA співає про непідкореність українського духу: "Мама - воля, батько - сила! Ти така красива! Як тут не закохатись?" та цими ж словами вселяє віру у мирне майбутнє. У фіналі, на останніх хвилинах відео, співачка залишила своє послання рідній країні та усім українцям.
Нагадаємо, "Моя мила" - це друга пісня JEVAGA про Україну. Попередній сингл артистки має назву "Все буде Україна".
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