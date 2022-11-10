Мама їде: Ірма Вітовська перевиховує італійську мафію — дивіться трейлер комедії та приходьте в кіно від 1 грудня

FILM.UA представляє офіційний трейлер українсько-італійської сімейної комедії з українкою в головній ролі. Влада Коза у виконанні Ірми Вітовської зігріє глядачів своєю веселою вдачею, розрадить і покаже життя італійської мафії зсередини. "Коза Ностра. Мама їде" у кіно від 1 грудня 2022 року.

Українська жінка здатна на все, та навіть більше, заради своєї родини: мову в Інтернеті вивчити, на раз-два до Італії гайнути і врешті влаштуватися хатньою робітницею до голови мафіозного клану.

Саме так сталося з головною героїнею сімейної комедії Владою Козою, яку блискуче зіграла Ірма Вітовська. Влада зануриться з головою у конфлікти сицилійських мафіозі та завдяки своїй винахідливості впорається з усіма проблемами: розкладе по поличках не лише випрані речі, а й забуті образи, знайде підхід до кожного з дітей боса мафії, а ще нагодує смачним українським борщем. І все це відбуватиметься під запальну музику "ДахаБраха", яка так личить темпераментові героїні.

"Під час виробництва фільму Ірма Вітовська пережила пригоди не менші, ніж її героїня Влада Коза. Наприклад, вона їхала зніматися до Італії на місяць, але через пандемію застрягла там на цілих три. За цей час режисер Джованні Дота та італійські актори, з якими Ірма не лише працювала, але й відсиджувала карантин у готелі – стали справжньою українсько-італійською сім’єю. А дознімали фільм у Києві під час великої війни. Ми подолали великий шлях за 5 років виробництва фільму. І кожного, хто прийде до кінотеатру, щоб отримати задоволення та підтримати наш фільм, ми вважатимемо за рідних. Бо глядач українського кіно – то наша сім’я!" – каже авторка ідеї фільму та режисерка монтажу трейлера Анастасія Лодкіна.



Офіційний трейлер фільму

Українська мама – образ, що заслуговує бути центральним у кіно. Часом вона роздає поради, навіть якщо її про це не просили. Інколи здається, що її забагато – і потрібна неабияка сміливість, щоб про це бодай натякнути. Бо попри свою легку вдачу, вона напрочуд вразлива всередині. І в ній – море любові та потреби піклуватися. Вона – мама, і це все пояснює. Але ми знаємо, що вона завжди на своєму місті і піде на будь-що заради своєї родини. І наша Влада теж встрягне в мафіозні авантюри, аби врятувати не лише онука, доньку й зятя, а і свою нову італійську родину. Мама Влада нікого не дасть скривдити.



“Коза Ностра. Мама їде” – це саме той ковток свіжого повітря, який так необхідний нам усім зараз. Ми переконані, що завдяки виходу цього теплого й атмосферного фільму українці вкотре згадають про непереможність української нації. Ще б пак, хіба будь-яка інша жінка наважилася б на таку сумнівну пригоду? У цьому наша сила і ключ до перемоги", – каже керівниця напрямку кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Distribution Надія Коротушка.



Мужня, сильна та часом трохи шалена – мама вже тисне на газ! “Коза Ностра. Мама їде” в кіно від 1 грудня 2022 року.



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