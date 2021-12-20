Мамина радість: Ельза Госк показала фото з підрослою дочкою

Шведська модель Ельза Госк любить ділитися у блогу фотографіями своєї маленької доньки Тууліккі.

33-річна манекенниця одягнена в короткий теплий кожушок і джинси-кльош і взута в шкіряні черевики на підборах. На обличчі у Ельзи сонцезахисні окуляри, а її довге волосся розпущене. На руках модель тримає доньку Туулікі, якій зараз 10 місяців.

"Я і моя Т", — підписала фотографії Госк і додала до підпису картинку у вигляді серця.

Спільних знімків мами з дочкою в Instagram моделі дуже багато. Ельза Госк любить вибиратися з маленькою донькою на прогулянки, часто показує, як вони проводять час вдома, навіть на знімання модель іноді бере дочку з собою.

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